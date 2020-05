Dalla Spagna – Psg, stessa offerta per Donnarumma

Gianluigi Donnarumma continua ad essere un obiettivo concreto del Psg. I francesi sono pronti a rifarsi sotto per il portiere del Milan.

Le notizie sul futuro di Gianluigi Donnarumma ci accompagnano ormai giornalmente. Oggi le ultime news arrivano dalla Spagna e non sono buone per i tifosi del Milan. Secondo quanto riportato ‘todofichajes.com’, il Psg sarebbe ancora la squadra più interessata all’estremo difensore italiano e non avrebbe fretta per portarlo sotto la Torre Eiffel.

Sono due le vie, descritte dal portale, che ha in mente il club francese. La prima è quella di acquistare Donnarumma questa estate mettendo sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Areola (la stessa formulata qualche mese fa); la seconda, invece, sarebbe quella di attendere la scadenza del contratto.

Ricordiamo che la volontà di Donnarumma è quella di continuare la propria avventura in maglia rossonera. Servirà un incontro a breve tra l’agente Raiola e Gazidis per definire, una volta per tutte il futuro di Gigio.

LEGGI ANCHE: COLPO MERTENS, TUTTO VERO