Fifa 20, nuova Patch 1.20 per PS4 e Xbox

La EA Sports ha reso disponibile la nuova Patch 1.20 per Fifa 20 per PS4 e Xbox oggi. Ecco le novità introdotte e i problemi risolti.

La EA Sports ha rilasciato oggi la Patch per Fifa 20 per PS4 e Xbox. Già disponibile per PC, invece, dallo scorso 28 aprile.

Un aggiornamento importante per l’inserimento di una nuova opzione sul monitoraggio della connessione in una partita online. Ecco di seguito quanto comunicato dalla EA su questa novità introdotta:

Aggiunta un’opzione per il monitoraggio della connessione nelle impostazioni.

L’opzione consente di visualizzare alcune informazioni riguardanti la connessione mentre sei in una partita online.

L’opzione è attualmente disponibile per un gruppo selezionato di giocatori e lo resterà durante l’analisi dei feedback e la regolazione di alcuni parametri. Comunicheremo il piano per il rilascio a un pubblico più ampio appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Per tutti gli altri giocatori l’opzione risulterà non attivabile, in grigio.

Per quanto riguarda la grafica, invece:

Aggiornamenti a varie divise e oggetti tifo

Infine sono stati risolti i seguenti problemi: