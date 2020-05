Gattuso, look da quarantena: la foto diventa virale

Gennaro Gattuso ha “cambiato” look. Barba folta e capelli lunghi, proprio come quando giocava col Milan. E’ l’effetto della quarantena.

Un look da quarantena per Gennaro Gattuso. Capelli e barba lunghissima, proprio come quando combatteva sul campo di calcio con la maglia del Milan. L’allenatore del Napoli ha deciso di “lasciarsi andare”. La foto ha fatto il giro del web: in diretta Instagram con il pizzaiolo napoletano Vincenzo Capuano, l’ex rossonero si è mostrato il nuovo look. Che, tra l’altro, aveva già anticipato Andrea Pirlo.

Infatti, in diretta con Bobo Vieri, l’ex centrocampista aveva detto: “Dovresti vedere in che stato è Rino, ha una barba immensa”. Probabilmente rimedierà non appena tornerà in campo a dirigere gli allenamenti del Napoli in settimana.

Un’immagine, quella di Rino, che ci ricorda l’episodio legato ad Alessandro Costacurta, raccontato più volte dallo stesso Gattuso. All’inizio della sua esperienza al Milan, si tagliò la barba a Milanello e lasciò il lavandino sporco. Intervenne così Billy, che gli fece capire in maniera piuttosto brusca che stava sbagliando. Chissà cosa penserebbe Costacurta vedendo il lavandino dopo che si sarà tagliato la barba adesso…