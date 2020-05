Milan, corsa a Tonali: concorrenza ridotta

Parla l’agente di Sandro Tonali, Beppe Bozzo. Il giocatore è da tempo un obiettivo del Milan ma non solo. Ecco le dichiarazioni che non lasciano dubbi.

Sandro Tonali è l’oggetto del desiderio di diverse squadre, tra cui il Milan. Per il club rossonero, il centrocampista classe 2000 rappresenta il profilo perfetto per rinforzare la squadra. Portarlo a Milanello, però, non sarà così facile. Lo vogliono in tanti: in Italia anche Inter e Juventus ci stanno pensando, all’estero, invece, è un’idea di Psg e Real Madrid.

Il suo agente, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha confermato che a scegliere la destinazione sarà proprio Tonali: “Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola – afferma Beppe Bozzo – Indubbiamente per Sandro ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità.

È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi in un top club e per la Serie A sarebbe un peccato perderlo”. Parole, dunque, che escludono dalla corsa a Tonali le squadre estere.

LEGGI ANCHE: COLPO MERTENS, TUTTO VERO