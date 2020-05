Milan su De Paul – L’Udinese propone uno scambio

Rodrigo De Paul piace da tempo ai rossoneri e l’Udinese ha chiesto un rossonero. Si potrebbe lavorare ad uno scambio importante.

Il Milan è da tempo sulle tracce di Rodrigo De Paul, profilo che piace particolarmente alla società rossonera. Dopo anni in Italia con l’Udinese, l’argentino si sente pronto per il salto di qualità.

I rossoneri sono una delle opzioni, perché di squadre interessate ce ne sono davvero tante. Fiorentina, Napoli, Inter, Roma e anche all’estero.

Il Milan però ha una carta: Rade Krunic. Come riportato da TodoFichajes.com, i friulani avrebbero già avviato i contatti coi rossoneri per acquistare il centrocampista bosniaco.

Maldini e Boban lo hanno acquistato l’estate scorsa per 8 milioni di euro dall’Empoli. Doveva essere l’uomo di Marco Giampaolo, ma le cose non sono andate per il meglio. In ogni caso ha espresso un buon calcio quando Pioli gli ha dato una chance.

Gazidis potrebbe quindi approfittare della richiesta dell’Udinese per pensare ad uno scambio, ovviamente con l’aggiunta di un corposo conguaglio. I due giocatori hanno valutazioni molto diverse e la forbice e ampia.

