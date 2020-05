Milan-Gotze: ancora conferme

Il Milan guarda al mercato degli svincolati. Non solo Mertens: la pista Gotze resta viva ma ci sono altre squadre interessate

La crisi economica per via dell’emergenza coronavirus spingerà molte squadre a guardare al mercato degli svincolati. Anche il Milan è molto attento alle opportunità: il nome più caldo in questo momento è sicuramente quello di Mertens, che potrebbe rappresentare il grande colpo dell’estate. Oltre al belga, però, i rossoneri guardano anche ad altri profili, come Gotze.

Il tedesco potrebbe avere una corsia preferenziale verso il Milan se dovesse arrivare Rangnick. Il calciatore, proposto ai rossoneri a gennaio, come riporta ‘Calciomercato.com’, è davvero un obiettivo.

Il Diavolo dovrà guardarsi dalla concorrenza di Lazio e Napoli.

