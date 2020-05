Milan, iniziate le visite mediche: da giovedì allenamenti

Cominciati i controlli dei calciatori del Milan in vista della ripresa degli allenamenti. Il club rossonero ha stilato un programma per visite mediche e sedute di lavoro.

Stamattina verso le 9:30 sono iniziate le viste mediche dei giocatori del Milan presso la clinica La Madonnina. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che i controlli verranno scaglionate sull’arco di tre giorni con gruppi da 7-8 calciatori.

Le visite riguardano anche Stefano Pioli e il suo staff. I giocatori, però, vengono sottoposti a controlli maggiormente approfonditi che prevedono test sotto sforzo, elettrocardiogramma, analisi del sangue. Non risultano previsti dei tamponi, per ora.

Il Milan prevede di tornare ad allenarsi da giovedì 7 maggio, con 12 giocatori al mattino e altrettanti nel pomeriggio impegnati su tre campi oltre ai portieri. In ogni metà campo ci saranno due giocatori, in modo da permettere di avere distanze e spaziature corrette come da protocollo.

Il programma di lavoro stilato da Pioli e dallo staff prevede atletica, forza e se possibile alcuni esercizi con il pallone. Oggi presso la clinica La Madonnina si sono visti Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia e Leo Duarte. Altri giocatori arriveranno nel corso della giornata per le visite mediche di rito.

