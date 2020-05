Premier League su YouTube: l’ultima idea degli inglesi

Le idee che arrivano dall’Inghilterra per far ricominciare i campionati di calcio sono davvero particolari e bizzarre, quasi innovative.

Non solo la Serie A italiana. Anche la Premier League inglese sta studiando metodi e tempistiche per ricominciare ed evitare lo spettro dell’annullamento della stagione.

Il massimo campionato britannico, considerato il più prestigioso al mondo, starebbe valutando secondo il Sun alcune idee innovative e davvero particolari per permettere alle squadre di concludere l’annata 2019-2020.

In primis si sta ragionando sull’idea di trasmettere le partite in chiaro. La Premier dovrebbe riprendere a porte chiuse, dunque per agevolare i tifosi si fa strada l’ipotesi di alcune gare trasmesse in diretta streaming gratuita su Youtube e Amazon Prime.

Modifiche persino nei regolamenti. Come ammesso da Gordon Taylor, amministratore delegato della PFA, la Premier potrebbe ripartire con gare dalla durata minore del prevista, in particolare con due tempi inferiori ai 45 minuti canonici.

In Inghilterra e non solo si starebbe valutando pure l’introduzione di un numero maggiore di sostituzioni, per evitare il rischio di infortuni muscolari vista l’inattività totale degli ultimi due mesi.

