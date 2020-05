Sportmediaset – Rangnick lavora al mercato del Milan: le ultime

Ralf Rangnick fa progressi con la lingua italiana e studia anche la prossima campagna acquisti del Milan. Il manager tedesco è anche atteso da Elliott e da…Zlatan Ibrahimovic.

Anche oggi Sportmediaset ribadisce che Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan. Non c’è stata ancora l’investitura ufficiale, ma Gordon Singer lo attende a Londra per chiudere definitivamente l’accordo. L’incontro è stato rinviato a causa del coronavirus.

Intanto il manager tedesco continua a studiare la lingua italiana e, stando a quanto riferito dal giornalista Claudio Raimondi, nello stato su WhatsApp avrebbe messo una frase in italiano. Un segnale del suo futuro approdo a Milano.

Rangnick valutando diversi profili per la rivoluzione rossonera. Nel suo mirino ci sono il difensore centrale Dayot Upamecano del Lipsia e il centrocampista Domink Szoboszlai del Red Bull Salisburgo. Conosce molto bene questi due giocatori e li vorrebbe al Milan. Al manager tedesco stanno proponendo anche altri calciatori. Ad esempio Rolando Mandragora, Luka Jovic, Mario Gotze e Dani Olmo.

Rangnick dovrà anche parlare con Zlatan Ibrahimovic, che vuole sapere se rientra nel suo progetto. Lo svedese vuole un ruolo di primo piano e potrebbe non venirgli garantito dall’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull.

