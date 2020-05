Le10Sport – PSG-Bennacer, il prezzo corrisponde al budget

Il prezzo di Bennacer corrisponde al budget stanziato dal PSG per acquistare il centrocampista. Il Milan ha infatti fissato il prezzo.

In Francia insistono: il Paris Saint–Germain fa sul serio per Ismael Bennacer. Come scrive ancora Le10Sport, Leonardo si sta muovendo per capire quali sono i margini di manovra.

Stando a quanto riportato dal portale francese, il direttore sportivo del PSG avrebbe fatto un primo sondaggio per sapere il prezzo del giocatore. Che, a quanto pare, si aggira intorno ai 30 milioni. Il Milan ha fissato questo prezzo perché non ha intenzione di venderlo, ma di fronte ad una cifra così importante potrebbe vacillare.

Le10Sport sottolinea come il prezzo coincida con il budget messo a disposizione dalla proprietà a Leonardo per comprare il centrocampista. Oltre a Bennacer, piacciono anche Lorenzo Pellegrini della Roma e Tiemoué Bakayoko del Monaco.

