Calciomercato Milan news, De Paul: idea scambio con l’Udinese – VIDEO

Rodrigo De Paul è un giocatore da tempo in orbita Milan, che in più occasioni ha parlato con il suo agente Agustin Jimenez. Nella prossima finestra del calciomercato il talento argentino lascerà sicuramente l’Udinese, squadra alla quale piace il centrocampista rossonero Rade Krunic. Il Milan per abbassare l’esborso economico dell’eventuale operazione De Paul, valutato non meno di 25 milioni di euro, potrebbe inserire proprio Krunic come contropartita. La trattativa non è ancora partita e non è detto che si svilupperà concretamente, ma la società rossonera ha una carta da giocare per poter arrivare al centrocampista offensivo dell’Udinese.