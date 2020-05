Coronavirus, nuovo caso in Serie A: è del Torino

Nuovo caso di Coronavirus in Serie A, si tratta di un giocatore del Torino. Ecco il comunicato ufficiale diffuso dal club granata.

In questi minuti è arrivata la notizia della guarigione di Paulo Dybala dal Coronavirus. Nel frattempo, però, c’è un nuovo caso, ancora a Torino, stavolta sponda granata.

Sul sito dei granata è apparso il seguente comunicato ufficiale:

“Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”.

Ignoto quindi il nome del calciatore positivo al Covid-19. Per fortuna al momento è asintomatico, come spiegato nella nota riportata. E’ chiaro che questo non fa altro che complicare ulteriormente la ripresa degli allenamenti di gruppo e, ovviamente, del campionato.