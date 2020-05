7 maggio 2011, 18° Scudetto Milan: oggi lo speciale su Sky

Oggi è l’anniversario della vittoria dello Scudetto numero 18 del Milan. Sky Sport lancia il suo speciale, di seguito gli orari e il canale per non perderselo.

Ricorre oggi l’anniversario dell’ultimo Scudetto vinto dal Milan. Era il 7 maggio del 2011 e allo Stadio Olimpico di Roma i rossoneri si laurearono campioni d’Italia.

Bastò un pareggio quella sera contro i giallorossi, poi iniziò la festa, con un settore ospiti stracolmo di gente milanista. Quella sera il Diavolo portò in bacheca il 18° Scudetto della sua storia, l’ultima grande impresa del Milan targato Silvio Berlusconi. E, volendo, l’ultimo grande Milan.

Il grande protagonista fu ovviamente Zlatan Ibrahimovic, arrivato l’estate prima dal Barcellona. In quella stagione segnò 14 gol, gli stessi firmati da Alexandre Pato e Robinho. Ma lo svedese fu l’ago della bilancia che trascinò il Milan al successo.

Fu una stagione faticosa, ma alla fine la vittoria arrivò, e con grande merito. Inter e Napoli non riuscirono a tenere il passo di una squadra, il Milan, nettamente più forte delle altre, sotto tutti i punti di vista. Ibrahimovic era solo la punta dell’iceberg: Thiago Silva, Nesta, Van Bommel, Ambrosini, Gattuso, Boateng, Pato e Robinho furono altrettanto decisivi.

Per festeggiare al meglio questo anniversario, Sky Sport ha deciso di mandare in onda lo speciale “18 volte Milan”, così da rivivere le emozioni di quella splendida stagione. Sarà possibile vederlo in vari orari: 13.30, 19.30 e 23.00 su Sky Sport Serie A. Alle 21.00 ed a mezzanotte su Sky Sport Football ed infine alle 17.30 e 22.30 su Sky Sport 24.