Calciomercato Milan news, assalto a Szoboszlai e Depay – VIDEO

Il Milan vuole fare una campagna acquisti che rafforzi la squadra in maniera importante. Ci sono già più profili interessanti nelle idee della società. Uno di questi è Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 che si è messo in luce nel Red Bull Salisburgo. Il club rossonero punta ad assicurarselo per circa 20 milioni di euro. Si tratta della stessa cifra che si vorrebbe investire per provare a strappare Memphis Depay al Lione. L’esterno offensivo olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il Milan vuole approfittarne per comprarlo a un prezzo non eccessivamente alto. Szoboszlai e Depay sarebbero ottimi innesti per la squadra rossonera.

