Calciomercato Milan – Gazidis, mossa a sorpresa: offerta per Depay

Il Milan avrebbe già pronta un’offerta da fare al Lione per Memphis Depay, in scadenza a giugno 2021 e in rotta coi francesi.

In questi ultimi giorni si è parlato con insistenza di Dries Mertens in orbita Milan. In Spagna è circolata l’indiscrezione di un accordo già fatto, ma la realtà è un’altra. I rossoneri sono in corsa, ma ci sono altre squadre in vantaggio.

L’obiettivo numero uno potrebbe diventare Memphis Depay. Arrivano segnali positivi dalla Francia: l’olandese è in scadenza a giugno 2021 e non rinnoverà, questo fa crollare il costo del cartellino. Da 50 milioni, adesso il prezzo è accessibile.

Come scrivono i colleghi di TuttoMercatoWeb, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti. Pronta una prima offerta: 20 milioni subito più una percentuale sulla futura rivendita. Molto presto il presidente Aulas si vedrà recapitare la proposta di Ivan Gazidis.

Depay è stato più volte accostato al Diavolo in passato. Ora, con un contratto in scadenza a poca voglia di rimanere in Francia, il destino dell’olandese potrebbe essere altrove. Il Milan lo cerca, ma non sarà di certo l’unica squadra interessata.

