Psg stufo di Meunier – Un affare a costo zero

Thomas Meunier si libera dal Paris Saint-Germain: non c’è l’accordo per il rinnovo. Un affare clamoroso a costo zero

Rottura totale fra il Paris Saint–Germain e Thomas Meunier. In scadenza di contratto a giugno, continua a fare dichiarazioni d’amore per il club. Ma non lo dimostra con i fatti.

Come spiega Le Parisien, Leonardo e gli altri dirigenti sarebbero stufi di questo atteggiamento.

Finora gli sono state messe sul piatto diverse proposte, tutte molto vantaggiose. Le ha rifiutate, però. E questo ha fatto imbestialire il Psg, adesso disposto a lasciarlo partire a parametro zero.

Sarebbe un grande affare per un club come il Milan. Lo stipendio non è altissimo, ha 28 anni ed è un profilo che potrebbe fare molto bene in Italia.

Le caratteristiche sono molto simili a quelle di Theo Hernandez. Così il Diavolo si ritroverebbe con due treni sulle corsie esterne. Ma Ivan Gazidis e i suoi devono muoversi per riuscire a realizzare questa operazione.

