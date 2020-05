Calciomercato Milan – Troppo tardi: scoperta amara su Mertens

Il Milan ha fatto un sondaggio per Mertens ma ha fatto una scoperta amara. I rossoneri si sono mossi troppo tardi.

Anche Tuttosport oggi ha parlato dell’interesse del Milan per Dries Mertens. Per Gianluca Di Marzio non è confermato, mentre da Torino dicono che un sondaggio c’è stato davvero.

Considerata l’età del belga (33 anni), si poteva considerare un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic: difficilmente, infatti, Ivan Gazidis avrebbe tenuto in rosa due attaccanti con un’età avanzata.

In ogni caso, è tutto inutile: nel corso di questo sondaggio, infatti, il Milan ha scoperto che Mertens è in via di definizione con l’Inter, la grande rivale dei rossoneri.

Un duro colpo per il Diavolo. Che è sì interessato al giocatore, ma si è mosso troppo tardi. Chiaramente ci sono anche altri aspetti da considerare: Mertens, uno dei migliori vuole continuare a giocare la Champions, e questo il Milan non può darglielo.

LEGGI ANCHE: MILAN, DUE ATTACCANTI NEL MIRINO