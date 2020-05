Corriere del Mezzogiorno – Mertens non è tentato dal Milan

Mertens al Milan, per il Corriere del Mezzogiorno è no. L’attaccante belga ha altre idee sul suo futuro.

Dries Mertens non è tentato dal Milan, scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno. L’attaccante del Napoli, accostato ai rossoneri in questi giorni, ha già deciso di guardare altrove.

La proposta del Diavolo non gli interessa, e per un motivo ben preciso. L’obiettivo del belga è di scegliere una squadra che possa tenerlo su alti livelli. Il Milan, che è in una fase difficile e senza la Champions League, è un’opzione da scartare, così come il Newcastle e il Monaco.

Inter, Chelsea e PSG sono possibilità più concrete, così come il rinnovo con il Napoli.

Quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno lo aveva anticipato a MilanLive.it il giornalista Ciro Troise, intervenuto ai nostri microfoni in esclusiva ieri.

Anche Gianluca Di Marzio aveva spiegato che l’interesse del Milan, riportato principalmente dalla Spagna, non era stato confermato. Mertens resta quindi una pista improbabile per i rossoneri. Più concreto, invece, per Gazidis è Memphis Depay, da sempre un pallino del club di via Aldo Rossi.

