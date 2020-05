Milan, occhi su Jordi Escobar: contatti già a gennaio

Jordi Escobar, giovane attaccante del Valencia, piace agli scout del Milan e già nel mercato invernale ci sono stati degli approcci. Si attendono sviluppi.

Jordi Escobar è uno dei giovani talenti che gli osservatori del Milan hanno visionato prima dello stop dei campionati. Un attaccante classe 2002 che milita nel Valencia.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano AS, il club rossonero aveva già fatto un tentativo a gennaio e ha poi deciso di rinviare l’operazione all’estate. Lo spagnolo è uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile del Valencia, con il quale è sotto contratto fino a giugno 2022.

Jordi Escobar è molto legato al suo attuale club e ai suoi follower sui social network ha fatto intendere che non intende andarsene. Tuttavia, bisognerà vedere che piani avrà il Valencia per lui per il futuro. Se ci sarà un inserimento definitivo in Prima Squadra che possa consentirgli di affermarsi nel calcio dei grandi.

Escobar non è stato inserito tra i calciatori che si aggregheranno alla formazione A nel precampionato. Questo lo ha sorpreso e potrebbe spingerlo ad ascoltare offerte. Molto dipenderà poi anche dalle proposte che arriveranno. Oltre al Milan, anche società della Premier League hanno messo gli occhi sull’attaccante 18enne. I rossoneri, che si sono mossi prima di tutti, dovrebbero partire in vantaggio sul centravanti paragonato a Lewandowski per le sue caratteristiche.

