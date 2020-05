Milanello, arrivano i primi giocatori per l’allenamento

Il Milan riprende a lavorare presso il centro sportivo di Milanello e sono arrivati i primi calciatori per il lavoro individuale già programmato dallo staff.

Stamattina il Milan è tornato al lavoro, ma seguendo le regole ora in vigore. Infatti, non sono ancora ammessi allenamenti di squadra e dunque i giocatori si allenano individualmente.

A Milanello in mattinata si sono visti ad esempio Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma e Lucas Biglia. Prima di loro al centro sportivo sono arrivati i membri dello staff, ai quali è stata misurata la febbre con un termoscanner. Come riportato da Sky Sport, i primi arrivati poi si sono recati nella loro stanza. Ad ogni membro infatti ne è stata assegnata una.

Il Milan ha previsto di far lavorare i propri giocatori organizzando tutto per gruppi. Alcuni lavorano di mattina e altri di pomeriggio. In questi giorni si sono man mano recati presso la clinica ‘La Madonnina’ per le visite mediche. Oggi gli ultimi controlli per i calciatori che non li hanno sostenuti martedì e mercoledì.

