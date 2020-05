Pato sugli infortuni: “Dovevano curarmi meglio”

Pato ha parlato dei suoi tanti infortuni al Milan e fa una piccola critica anche a chi lo ha curato. A chi si sarà riferito?

Alexandre Pato è stato uno dei protagonisti dello Scudetto del 2011. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per ricordare quel momento, l’attaccante brasiliano ha parlato anche dei suoi infortuni.

Nelle sue dichiarazioni c’è una critica anche a chi lo ha curato: “Ho perso fiducia, non riuscivo più a scattare come prima. Non avevo esperienza e chi mi ha curato doveva essere più specializzato, avevo bisogno di lavori mirati“.

Alla domanda su un suo possibile ritorno al Milan, Pato ha così risposto: “Il Milan mi è rimasto molto nel cuore. Quando vai via non è mai facile, ma dovevi farlo. Sto bene al San Paolo e vorrei vincere qui. Il futuro non si sa, però l’Italia, gli italiani e il Milan rimarranno sempre nel mio cuore“.