San Siro, Milan e Inter presentano i nuovi progetti – FOTO

Nuovo progetto per San Siro: il progetto è per lo stadio e per l’area del tempo libero. Ecco la foto pubblicata dall’Inter.

Milan e Inter continuano a lavorare senza sosta al nuovo San Siro. Oggi i due club hanno presentato dei nuovi progetti che riguarda l’intera area dello stadio.

Non solo l’impianto (che sarà all’avanguardia e dotato di ogni comfort moderno), ma anche un Distretto moderno e innovativo per lo Sport e il Tempo Libero.

Nel progetto quindi è prevista anche un’area di 106.000 mq aperta per 365 giorni dedicata allo sport e all’intrattenimento.

Questo il comunicato dell’Inter:

“Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro“.

🏟️ | STADIO Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro 👉 https://t.co/w6R099XwpD#FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK — Inter (@Inter) May 7, 2020

Soffermiamoci sull’area dedicata all’intrattenimento. L’Hub sarà dedicato ad attività sportive, ricreative e culturali, sia interne che esterne. Ci sarà un percorso ciclabile, palestre, parco dedicato allo Skate, campo da calcetto e anche un museo dello sport.

La maggior parte dei servizi sarà disponibile gratuitamente. Tutto con un basso impatto ambientale e l’elevata sostenibilità. Un centro di aggregazione sicuro.

Un progetto da oltre un miliardo di euro tutto per Milan.