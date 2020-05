Calciomercato Milan – Bennacer-PSG, c’è un intoppo | VIDEO

Ismael Bennacer è un obiettivo del Paris Saint-Germain per il centrocampo. Il suo possibile acquisto però ha creato delle discussioni in Francia.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’interesse del Paris Saint-Germain per Ismael Bennacer. Leonardo, direttore sportivo dei parigini, sta guardando in Italia per rinforzare il centrocampo del proprio club. Oltre a Pellegrini e Milinkovic-Savic, piace anche l’algerino del Milan. Il costo è di 30 milioni.

Le10Sport è tornato sull’argomento in giornata. Una cosa è certa: Bennacer piace a Leonardo, ma non è un profilo che mette d’accordo tutti. In Francia infatti si parla di disaccordo interno per questa possibile trattativa, soprattutto se a quelle condizioni.

In ogni caso, ribadisce il portale, il Psg c’è. E in caso di apertura da parte del Milan, Leonardo ci proverà. In via Aldo Rossi, per adesso, non c’è una posizione netta sul futuro del giocatore. La società crede in lui, ma a breve ci sarà una rivoluzione. Tra l’altro 30 milioni sono davvero tanti, e significherebbero una succosa plusvalenza.

LEGGI ANCHE: BENNACER, SPUNTA LA CLAUSOLA