Calciomercato Milan news, la Fiorentina vuole Paquetà | VIDEO

Il futuro di Lucas Paquetà dovrebbe essere lontano dal Milan, dato che il centrocampista brasiliano in questa stagione ha deluso. Il club rossonero nel prossimo mercato dovrà fare delle cessioni per finanziare la campagna acquisti e lui dovrebbe essere tra i sacrificati. Sulle tracce di Paquetà c’è la Fiorentina, che già a gennaio aveva fatto un tentativo per assicurarselo. La società viola è pronta a riavviare una trattativa per il giocatore, valutato circa 30 milioni di euro dal Milan. Difficilmente la Fiorentina offrirà tale cifra, ma potrebbe proporre un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto oppure inserire una contropartita tecnica nell’operazione.