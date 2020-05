Camavinga risponde al Milan: “Onorato, ma ho altre priorità”

Le parole del talento francese Eduardo Camavinga, considerato uno dei calciatori di prospettiva più forti della Ligue 1.

La caccia al talento Eduardo Camavinga, stalla del Rennes e della Ligue 1 francese, potrebbe essersi esaurito già in partenza.

Sulle sue tracce di recente si sono messi in particolare Milan e Real Madrid, due top club che stanno corteggiando il classe 2002 per arricchire i rispettivi reparti mediani in prospettiva.

Camavinga però, intervistato dal portale Ouest France, ha snobbato l’ipotesi di giocare in un club di maggiore spessore: “Non sono cose che mi riguardano e mi interessano per ora. Certo, fa piacere il corteggiamento di questi club, sono onorato. Ma ho un’altra priorità”.

Il centrocampista ha le idee chiare sul suo prossimo futuro: “Io sto bene al Rennes e voglio restare. Poi in futuro si vedrà…Se ne occuperanno i miei genitori e il mio agente”.

Camavinga non chiude dunque del tutto le porte ad un trasferimento. Ma ciò non avverrà prossimamente, bensì in un futuro più lontano.

