Fifa 20, disponibile il TOTSSF La Liga: non solo Messi

Il TOTSSF La Liga è disponibile dalle 19:00 di oggi pomeriggio. Ecco la squadra completa: non solo Lionel Messi, ci sono tante stelle.

Come previsto, la EA Sports ha reso disponibile dalle 19:00 il Team of the Season della Liga Santander. Dopo quello della Premier League, è il turno della Spagna, che è sempre fra quelli più attesi. Il motivo è chiaro: Lionel Messi. Che si presenta con il clamoroso overall da 99.

Valori impressionanti quelli della Pulce, da sempre il miglior giocatore del videogame insieme a pochi altri. Quest’anno sono uscite tante carte speciali di Messi ma questa rischia di diventare la migliore, forse anche più del TOTY. A stabilirlo come sempre sarà la Community dopo aver assaggiato le sue doti in campo.

Ma non c’è solo Messi. Presente anche il collega Luis Suarez con un overall di 97, lo stesso di Varane e Benzema del Real Madrid. Poi ancora Barcellona con Griezmann, Ter Stegen e De Jong, che però fa parte delle riserve. Nelle squadra titolare troviamo ancora: Sergio Ramos, ovviamente, con 96, Oblak, Kroos, Fekir e, un po’ a sorpresa, Santi Cazorla, autore di un’ottima stagione al Villarreal.

Ecco, di seguito, la squadra completa del Team of the Season della Liga con tutti gli overall.

Messi 99

Suarez 97

Varane 97

Benzema 97

Griezmann 96

Sergio Ramos 96

Oblak 96

Kroos 96

Fekir 96

Ter Stegen 95

Santi Cazorla 94

Carvajal 94

De Jong 94

Gerard Moreno 93

Parejo 93

Odegaard 92

Diego Carlos 91

Yuri Berchiche 89

Lucas Perez 88

Ocampos 88