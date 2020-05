Il Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic: lunedì in Italia

Zlatan Ibrahimovic si appresta a far ritorno in Italia. L’attaccante svedese dopo il periodo di quarantena e lo screening medico tornerà a Milanello

Zlatan Ibrahimovic si appresta a far ritorno a Milano. Il campione svedese, volato in patria dopo lo stop ai campionati, sarà in Italia lunedì prossimo per osservare il periodo di quarantena, imposto dal Governo per le persone provenienti dall’estero.

L’ex Galaxy – che lungo tutto questo periodo si è allenato con l’Hammarby, squadra di cui è azionista – dovrà così stare fermo per una quindicina di giorni. Dopo lo screening medico ritroverà i compagni e mister Pioli, con la speranza che arrivi il via libera definitivo per poter concludere la Serie A.

