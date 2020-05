Bonaventura ha scelto la prossima squadra: spunta l’indizio social

Una mossa social di Giacomo Bonaventura sembra indicare quale sarà il suo futuro dopo che lascerà il Milan. L’indizio sembra inequivocabile, ma niente va dato per scontato.

Giacomo Bonaventura ha smesso di seguire il profilo ufficiale del Milan su Instagram. L’unico club che segue è l’Atalanta, sua ex squadra nella quale potrebbe tornare a fine stagione.

Il suo contratto va in scadenza a giugno 2020 e la società rossonera ha deciso di non rinnovarlo. Jack in queste settimane ha ricevuto più offerte e si è parlato anche di un ritorno all’Atalanta. L’indizio social emerso oggi potrebbe far intendere che rientrerà a Bergamo, dove si era affermato prima del trasferimento al Milan nell’estate 2014.

Bonaventura è stato accostato a diverse società: Fiorentina, Lazio, Napoli, Roma e Torino. È trapelato anche qualche rumors dall’estero. Ma il suo futuro potrebbe essere all’Atalanta, club al quale è rimasto molto legato. Tra non molto scopriremo se effettivamente sarà questa la sua scelta.