Calciomercato Milan, c’è il prezzo di Boadu. Piace Escobar – VIDEO

Myron Boadu è uno degli attaccanti che il Milan valuta per la prossima sessione di calciomercato. Il 19enne olandese ha impressionato con l’AZ Alkmaar nell’ultima stagione realizzando 20 gol in 37 partite. Il club rossonero valuta il suo acquisto, ma dovrà essere pronto a fare un investimento da circa 25 milioni di euro. Questa la cifra, comunque trattabile, che chiede l’AZ Alkmaar per Boadu. Un altro giovane attaccante che interessa al Milan è Jordi Escobar, spagnolo classe 2002 che milita nel Valencia. Non ha ancora esordito in Prima Squadra e dunque il prezzo non è alto. C’è stato già qualche approccio a gennaio e ce possono essere di nuovi.