Calciomercato Milan- Paquetà risponde all’offerta della Fiorentina | VIDEO

Lucas Paquetà ha risposto all’offerta della Fiorentina nelle ultime ore. Il centrocampista brasiliano è arrivato al Milan per 45 milioni dal Flamengo.

Lucas Paquetà ha dato disponibilità alla Fiorentina, stando a quanto appreso dai colleghi di Calciomercato.com. Il centrocampista del Milan, vicino ai viola già nel mese di gennaio, adesso potrebbe davvero concretizzare il passaggio in Toscana.

Infatti in questi giorni vi abbiamo raccontato di un nuovo interesse della Fiorentina per l’ex Flamengo. Che, stando a quanto rivelato dal presidente del club brasiliano, è costato al Milan 45 milioni.

La società di Rocco Commisso lo vorrebbe in prestito, ma il Milan spinge, eventualmente, per la cessione a titolo definitivo. La soluzione potrebbe essere il prestito con diritto o obbligo di riscatto.

In ogni caso, il giocatore, che sperava di giocarsi le sue chance in questi ultimi mesi, si sarebbe convinto di andar via. Apertura totale quindi, alla Fiorentina ma in generale alla cessione. Probabilmente sarà di Ralf Rangnick, qualora arrivasse davvero, la decisione finale.

