Coronavirus, Milan – Ufficiale: l’esito dei test

Il Milan – attraverso i propri canali ufficiali – ha comunicato gli esiti dei test medici dei calciatori e dello staff presente a Milanello.

Buone notizie per il Milan. Tra i calciatori, che hanno effettuato i test medici non è stato riscontrato alcun caso di positività al Covid-19.

In merito ai “casi di positività in via di guarigione” di cui aveva parlato Scaroni, si tratterebbe di voci dal punto di vista medico non precise.

Ecco il Comunicato ufficiale:

“AC Milan comunica, che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19.

La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore e del suo staff nei prossimi giorni”.