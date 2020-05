Milan, il terzino conferma: “Interesse che fa piacere”

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Tra i calciatori accostati ai rossoneri c’è anche Paolo Ghiglione del Genoa. Le sue parole

Sono tanti i nomi fatti per il ruolo di terzino destro. Il Milan quasi certamente si affiderà ad un nuovo esterno vista la stagione non proprio esaltante di Andrea Conti e Davide Calabria. Tra i profili che piacciono al club rossonero c’è anche quello di Paolo Ghiglione, che si è messo in mostra con la maglia del Genoa.

Il calciatore piace al Diavolo ma anche all’Atalanta: “Il Genoa è la terra promessa – afferma Ghiglione a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Le voci su un interesse di altri club così importanti fanno piacere, vuol dire che impegno e lavoro vengono apprezzati, ma ora penso solo al campionato e al Genoa.

Il mio modello? Ho un debole per Cancelo. È un pendolino che ispira velocità, corsa, resistenza con tecnica straordinaria”.

