Calciomercato Milan – Spuntano due nuovi nomi: Adli e Paulinho | VIDEO

Due nomi nuovi per il centrocampo del Milan. Il club rossonero guarda in Germania e in Francia per rinforzare la linea mediana: Adli e Paulinho le ultime idee

Il centrocampo sarà il reparto che subirà più modifiche. Gli addii certi di Biglia e Bonaventura, e quelli probabili di Kessie e Paquetà, spingeranno il Milan a muoversi con forza sul mercato alla ricerca di nuovi calciatori per la linea mediana del campo.

I nomi di Szboszlai, Camavinga e Tonali sono sul taccuino degli uomini di Ivan Gazidis e strapparli alla concorrenza non sarà facile.

Si valutano così anche altre piste: come riporta Milanisti Non Evoluti, i rossoneri sono sulle tracce anche di Yasine Adli del Bordeaux e di Paulinho del Leverkusen. Quest’ultimo già trattato dal Lipsia.

LEGGI ANCHE: INTRIGO TODIBO