Laura Cremaschi, show a Ciao Darwin. E su Theo Hernandez… | FOTO

Laura Cremaschi protagonista nella puntata di Ciao Darwin “Web vs Tv”. Si diceva che la bellissima Influencer avesse avuto un flit con Theo Hernandez

La bellissima Laura Cremaschi è un volto noto per il mondo del calcio. Infatti è diventata famosa su Instagram per i suoi pronostici suggestivi… Nel corso degli anni poi è entrata nel mondo dello spettacolo e ha collaborato anche con Paolo Bonolis ad “Avanti un Altro”.

Ieri sera, a proposito di Bonolis, è andata in onda la replica di Ciao Darwin “Web contro Tv” e la Cremaschi era una delle protagonisti del mondo degli Influencer ovviamente.

Il suo è stato un vero e proprio show. Protagonista, in particolare, nella Prova di coraggio, che ha superato con grande grinta nonostante la durezza. In quella occasione, tra l’altro, la gente ha potuto constatare ancora una volta le sue splendide curve, già viste spesso su Instagram.

In quest’altra foto invece possiamo vedere proprio poco prima della Prova di Coraggio. Un corpo statuario il suo, da far girare la testa. E probabilmente l’ha fatta girare anche a Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan, che ha fatto parlare di sé in questi mesi in Italia in campo e anche fuori…

Il flirt fra Theo e la bella Laura però è stato smentito su più fronti. Erjona Suljemani, l’ex di Blerim Dzemaili e grande amica della Cremaschi, spiego: “Sia io che Laura non ne sappiamo nulla”. Evidentemente è stato soltanto Gossip e nulla più.

