11 maggio 2001, Inter-Milan 0-6: un derby indimenticabile | VIDEO

Oggi è l’anniversario del 6-0 all’Inter nel derby del 2001. Comandini, Shevchenko e Serginho distrussero i nerazzurri con una prestazione incredibile.

Oggi è l’anniversario di una delle partite più importanti della storia del Milan. L’11 maggio del 2001, infatti, il Diavolo riuscì in un’impresa: battere l’Inter nel derby con un risultato incredibile, 6-0.

La partita si sblocca dopo appena tre minuti di gioco con il primo gol di Comandini su assist di Serginho, in stato di grazia quella sera. Ancora Comandini, che segna così una storica doppietta, raddoppia intorno al 20esimo.

Nel secondo tempo segna Giunti su punizione su errore in uscita di Frey. Poi un’altra sgaloppata di Serginho per la rete di Andriy Shevchenko che non poteva mancare alla festa.

Ed è ancora Sheva a segnare la rete del 5-0, stavolta su iniziativa di Kaladze. A mettere la parola fine al match ci pensa proprio Serginho, che corona così una prestazione straordinaria.

TABELLINO INTER-MILAN 0-6

INTER: Frey, Ferrari, Blanc, Simic, J. Zanetti, Farinos (34′ Cauet), Di Biagio (1’st Seedorf), Dalmat, Gresko, Vieri, Recoba. All.: Tardelli.

MILAN: S. Rossi, Helveg, Costacurta, Roque Junior, P. Maldini, Gattuso, Giunti (26’st Guglielminpietro), Kaladze, Serginho, Comandini (12’st Josè Mari), Shevchenko (36’st Leonardo). All.: Tassotti. DT: C. Maldini.

Arbitro: Collina.

Gol: 3′ Comandini (M), 19′ Comandini (M), 8’st’ Giunti (M), 22’st Shevchenko (M), 33’st Shevchenko (M), 36’st Serginho (M).