Calciomercato Milan news, idee Kessie e Romagnoli per il PSG – VIDEO

Il Paris Saint Germain guarda molto in casa Milan per la prossima finestra del calciomercato. Oltre ad essere interessato a Theo Hernandez e Ismael Bennacer, il club parigino sta pensando anche ad Alessio Romagnoli e a Franck Kessie. In difesa l’obiettivo principale è Raphael Varane, ma strapparlo al Real Madrid non sarà facile e Romagnoli è una delle alternative considerate dal direttore sportivo Leonardo. Per quanto concerne Kessie, si tratta di un profilo preso in considerazione per il centrocampo seppur non sia una prima scelta del PSG. Se il capitano non appare cedibile, invece l’ivoriano può partire per 25 milioni di euro.