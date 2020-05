Calciomercato Milan – La posizione di Jovic

Luka Jovic sembra avere dei piani differenti da quelli del Milan. Il centravanti serbo potrebbe allontanarsi dal club rossonero.

Luka Jovic potrebbe avere idee e piani diversi da quelli del Milan. La società rossonera lo ha individuato da tempo come possibile rinforzo in attacco.

Ma il centravanti serbo vorrebbe un’altra chance a Madrid. Lo scrive oggi l’edizione on-line del quotidiano AS, secondo cui la prima scelta di Jovic sarebbe quella di giocare ancora nel Real.

Jovic è passato al club spagnolo la scorsa estate per circa 60 milioni di euro, ma finora non è riuscito a dimostrare nulla di buono, o quanto meno ad avvicinarsi ai livelli raggiunti con l’Eintracht Francoforte.

Il Milan, ma anche il Napoli, da tempo fiutano il colpo. Eppure le ultime indiscrezioni parlano di uno Jovic motivato a convincere il Real Madrid, a recuperare dal recente infortunio al piede e giocarsi il posto da titolare in vista della prossima stagione.

Si allontana dunque il futuro in Serie A per Jovic. Ma questa idea dell’attaccante serbo dovrà sposarsi con i piani futuri del Real. Non è infatti da escludere che le merengues decidano di mandare altrove il classe ’97 e fare spazio per un altro colpo in attacco.

LEGGI ANCHE -> CHE FINE HA FATTO COMANDINI, EROE DEL 6-0 AL DERBY