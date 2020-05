Inter-Milan 0-6, disponibile la partita integrale | VIDEO

Il Milan celebra l’anniversario del clamoroso 6-0 all’Inter nel derby del 11 maggio 2001. Ecco su Youtube la partita da rivedere integralmente.

Diciannove anni fa il Milan vinceva il derby più clamoroso e glorioso della propria storia.

L’11 maggio 2001 la squadra di Cesare Maldini asfaltò letteralmente l’Inter di Tardelli con un perentorio 6-0, il punteggio più alto ottenuto in una stracittadina.

Il Milan ha deciso di riproporre l’intero match di campionato, pubblicando sul proprio canale Youtube il derby integrale della stagione 2000-2001.

Un successo indimenticabile per il prestigio e per l’ampiezza del risultato, nei confronti dei rivali cittadini storici. In un momento come questo, dove il calcio giocato latita, fa davvero bene all’animo dei milanisti rivedere le immagini di quella sera.

