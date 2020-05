Nuovo San Siro, Sala: “Progetti migliorati, ma manca qualcosa”

Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato dei cambiamenti nel progetto dello stadio di Milano che accoglierà Milan e Inter in futuro.

Nonostante gli stop forzati per l’emergenza Coronavirus, si continua a parlare del progetto per il nuovo stadio di Milano, che ospiterà in futuro le gare di Milan e Inter.

Il sindaco Giuseppe Sala ha ben accolto i cambiamenti nei progetti presentati di recente, come riferito a Il Giornale quest’oggi.

“Ho sempre avuto due rigidità: la salvaguardia dello storico stadio Meazza e limitare le nuove costruzioni – ha ammesso Sala – I nuovi progetti mi piacciono perché salvano il vecchio stadio che sarà utilizzabile per sport minori e altri eventi”.

C’è però qualcosa che Sala ancora non gradisce: “La richiesta delle volumetrie è ancora troppo alta, va migliorato questo dato. Mi auguro si trovi un compromesso per il progetto da portare in aula e dare l’ok per la realizzazione”.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK SPINGE WERNER IN UN TOP CLUB