Rangnick consiglia Werner: “Una squadra è perfetta per lui”

Le parole di Ralf Rangnick sul suo pupillo Timo Werner. Difficilmente però l’attaccante tedesco seguirà il suo mentore a Milanello.

C’è chi spera e ipotizza che Ralf Rangnick, quando e se diventerà il prossimo allenatore del Milan, possa portare con sé alcuni suoi pupilli.

Tra questi però difficilmente ci sarà Timo Werner. Il tanto apprezzato attaccante del Lipsia è stato letteralmente ‘spedito’ da Rangnick altrove, più precisamente in Premier League.

Nelle dichiarazioni riportate dalla BILD, Rangnick avrebbe consigliato caldamente a Werner dove proseguire la propria carriera in caso di addio al Lipsia.

“Timo sa cosa perderebbe lasciando Lipsia – ha ammesso il manager – Qui è titolare e giocherebbe la Champions League da protagonista. E’ molto migliorato nel possesso palla, ma secondo me dà ancora il meglio in contropiede”.

Rangnick si permette anche un nome: “Lo vedrei bene in una squadra come il Liverpool di Klopp, che gioca sulla profondità e sulle ripartenze. Preferirei restasse a Lipsia, ma lo vedo molto bene nei ‘Reds’ piuttosto che nel Real Madrid per esempio”.

Il tedesco ha completamente snobbato l’opzione italiana per il futuro di Werner. Ma chissà, magari quando si completerà il suo passaggio come manager del Milan potrebbe tentare il suo pupillo in direzione rossonera.

