Ufficiale: anche la Premier League riparte

Pronta a ripartire anche la Premier, il massimo campionato britannico. Ma non tutti i club sembrano d’accordo con la decisione.

La notizia di oggi farà piacere a molti tifosi britannici. La Premier League è pronta a ripartire secondo le direttive nazionali.

Luce verde per la ripresa del massimo campionato inglese, che si era fermato alla 29.a giornata. La decisione ufficiale è stata presa dal premier Boris Johnson, dopo aver esaminato dati epidemiologici e protocollo per la ripartenza.

Il 1° giugno prossimo dunque la Premier dovrebbe tornare in campo e continuare un torneo dominato dal Liverpool di Jurgen Klopp, al quale manca un solo punto per laurearsi matematicamente campione.

Ma non tutti i 20 club del campionato sono d’accordo. Pare che otto squadre della Premier si siano opposte all’ipotesi ‘Restart’, in particolare per le preoccupazioni dei calciatori a giocare in tempo di Coronavirus.

Non è da escludere una situazione caotica, con le suddette otto compagini che potrebbero rifiutarsi di scendere in campo, rischiando di falsare e annullare il resto del campionato.

