Calciomercato Milan news, l’Hammarby sogna Ibrahimovic – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano dopo i due mesi passati in Svezia a causa dell’emergenza coronavirus. In patria ha potuto allenarsi con l’Hammarby, squadra della quale è azionista con il 25% delle quote e che sogna di ingaggiarlo appena scadrà il suo contratto con il Milan. Il 38enne centravanti deve ancora parlare con Ivan Gazidis del futuro. Se dovesse maturare il divorzio con il club rossonero, non va escluso che Ibrahimovic possa scegliere di chiudere la sua carriera in Svezia. L’Hammarby spera di convincerlo a trasferirsi a Stoccolma per gli ultimi passi della sua lunga esperienza da giocatore. Sarebbe un colpo sensazionale per il club svedese.