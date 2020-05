Calciomercato Milan – Paquetà-Fiorentina, ostacolo Leonardo | VIDEO

Paquetà è sempre nel mirino della Fiorentina, ma l’ostacolo si chiama Psg. Leonardo potrebbe tornare alla carica molto presto.

Fra le tante questioni da risolvere al Milan, c’è anche il futuro di Lucas Paquetà. Il centrocampista ha deluso le attese dei rossoneri: pagato 45 milioni dal Flamengo, il giocatore non è riuscito ad esprimere il suo potenziale.

Leonardo fu una figura chiave per il suo arrivo al Milan. E infatti, da quando è tornato al Psg con il ruolo di direttore sportivo, ha provato a portarlo anche in Francia. L’affare non è andato in porto poiché l’offerta era troppo bassa.

Adesso però lo scenario è cambiato. Paquetà, che già si è svalutato parecchio, rischia di diventare un fallimento. Ma il club è ancora in tempo per venderlo ad una buona cifra, diciamo intorno ai 25 milioni di euro.

La Fiorentina è fra le più interessate: offerto Pol Lirola in cambio, il Milan preferirebbe Chiesa o Milenkovic.

Ma l’ostacolo dei viola è ancora il Psg. Infatti Leonardo, come scrivono in Francia, starebbe pensando ad un ritorno di fiamma. Il giocatore, di fronte ad una scelta, preferirebbe sicuramente i parigini.

Il Milan aspetta l’offerta giusta. In ogni caso starà al nuovo allenatore decidere cosa fare. L’animo rossonero è diviso a metà: da una parte la voglia di riprovarci, consapevoli delle qualità del ragazzo, dall’altra la paura di perdere tanti soldi.

