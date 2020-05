Denis Suarez: “No al Milan per l’Arsenal”. Ma oggi è un flop

Il retroscena raccontato da Denis Suarez alla stampa britannica: il talento spagnolo ha detto no al Milan lo scorso anno.

Circa un anno fa il Milan aveva in pugno l’accordo per Denis Suarez, giovane fantasista e talento della cantera del Barcellona.

Un ragazzo di cui si è sempre parlato molto bene. Ma è stato lo stesso Suarez a dire no all’offerta rossonera. Il Milan lo avrebbe preso in prestito per valorizzarlo, ma le idee dello spagnolo erano ben diverse.

“Ho rifiutato le offerte di Milan e Siviglia per andare all’Arsenal“. L’ammissione di Suarez nell’intervista al portale The Athletic.

Una scelta che però non ha affatto portato fortuna e prestigio a Denis Suarez. Il classe ’94 ha deciso di affidarsi all’Arsenal dal gennaio al giugno 2019, ma la sua è stata un’esperienza da dimenticare.

Nonostante l’apprezzamento del tecnico Unai Emey, Suarez ha giocato con i Gunners davvero poco: solo sei presenze ufficiali e mesi costellati da infortuni, in particolare all’inguine.

Il gran rifiuto al Milan è costato caro a Suarez, che nella squadra di Rino Gattuso della scorsa stagione avrebbe potuto dare un bel contributo, magari come alternativa a Calhanoglu o Suso.

Oggi Suarez è tornato in patria. Il Barça lo ha ceduto definitivamente al Celta Vigo, dove ha firmato un contratto fino al giugno 2023. Ma i media iberici non sembrano più considerarlo un possibile predestinato dal futuro raggiante.

