Il Milan “coccola” Ibrahimovic: rinnovo più probabile?

Trattamento speciale per Ibrahimovic. L’attaccante ha la possibilità di allenarsi a Milanello senza perdere la forma. I rossoneri lo coccolano in vista di un rinnovo?

Zlatan Ibrahimovic nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto il suo ritorno in Italia. L’attaccante sarà chiamato, come tutti coloro che vengono dall’estero, ad osservare un periodo di 14 giorni di quarantena prima di poter tornare con il resto del gruppo.

Per il bomber svedese, però, sarà una quarantena più che particolare. L’ex Galaxy, infatti, potrà continuare ad allenarsi, in totale isolamento, a Milanello. Ibrahimovic passerà, infatti, la quarantena al centro sportivo del club così da potersi mantenere in forma, uscendo sui campi lontano dal resto della squadra.

Un trattamento più che privilegiato per il centravanti, che è riuscito ad allenarsi in Svezia normalmente e che vuole farsi trovare al 100% se dovesse riprendere la Serie A.

Il Milan si coccola il suo campione, magari con il desiderio di convincerlo a continuare insieme anche la prossima stagione.

I giorni che verranno saranno quelli dell’incontro con Gazidis: sentirsi speciale potrebbe spingere Zlatan a sposare ancora il progetto rossonero.

LEGGI ANCHE: IBRA A MILANELLO