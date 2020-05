Sky – Ibrahimovic subito in campo: allenamento a Milanello

Nessuna quarantena forzata a casa per Zlatan Ibrahimovic. Come riferito poco fa, lo svedese è in campo a Milanello per allenarsi.

Altro che quarantena forzata a casa. Zlatan Ibrahimovic è già in campo, oggi pomeriggio, per allenarsi all’aria aperta come tutti i suoi compagni.

Lo riferisce Sky Sport, che parla di un Ibrahimovic motivato dopo lo sbarco di ieri in città dalla Svezia. L’attaccante è a Milanello e in questi minuti si sta allenando individualmente sul campo.

Ibra ha svolto i controlli di rito e ha subito raggiunto il centro sportivo milanista, dove sarà controllato da vicino dallo staff medico come impone il protocollo per le persone rientrate dall’estero.

Con lui, ma ovviamente a distanza, si stanno allenando a Carnago anche Davide Calabria e Ismael Bennacer. Per loro screeing fisico-sanitario già effettuato ieri, con esiti confortanti.

