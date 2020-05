Dal Milan al Psg: Leonardo non molla il terzino

Leonardo continua a guardare in Italia per rinforzare il suo Psg. L’ultima idea porta a Bergamo: un nome che piace anche al club rossonero.

Il mercato italiano è un punto di riferimento per Leonardo. Il dirigente brasiliano continua a guardare in Serie A per rinforzare il suo Psg. Il club francese è alla ricerca anche di un terzino destro e l’ultima idea – come riporta ‘Le10Sport’ – porta a Timothy Castagne.

Il belga ha dato prova in questi anni all’Atalanta di essere in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Il giocatore è davvero pronto al salto di qualità.

Castagne è finito nel mirino del Milan proprio con Leonardo ma il calciatore è un profilo che continua a piacere. I rossoneri, infatti, metteranno certamente le mani su un nuovo terzino destro vista la stagione non proprio esaltante di Davide Calabria e Andrea Conti.

Milan e Atalanta potrebbero dunque tornare a fare affari, Leonardo e Psg permettendo.

