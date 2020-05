Il Milan voleva Brekalo: il retroscena

Il Milan aveva messo nel mirino Josip Brekalo, talento croato del Wolfsburg, nell’ultima finestra estiva del calciomercato. Operazione non andata in porto.

Josip Brekalo è uno dei giocatori che il Milan ha cercato nel recente passato. I colleghi di calciomercato.com confermano che il club rossonero si era interessato a lui l’estate scorsa.

L’esterno offensivo croato milita nel Wolfsburg, che non ha voluto cederlo. In questa stagione 7 gol e 7 assist nelle 31 partite giocate dal classe 1998. Al momento non risulta un rinnovato interesse da parte del Milan, ma sembra che sulle sue tracce di sia il Lipsia.

Quando si legge Lipsia, si legge anche Red Bull e Ralf Rangnick. Dunque non bisogna escludere che, in caso di arrivo del manager tedesco a Milano, la società rossonera possa farsi nuovamente avanti per Brekalo. Trattandosi di un giocatore giovane e di talento, potrebbe rientrare nel progetto milanista. Oltre a giocare da esterno su entrambe le fasce (predilige quella sinistra, essendo di piede destro), può agire pure da seconda punta. Offre più soluzioni agli allenatori.

LEGGI ANCHE -> MILAN, NON SOLO MALDINI: RANGNICK HA INFASTIDITO ANCHE IL CLUB