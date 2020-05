13 maggio 2003, il derby di Champions: Milan in finale | VIDEO

Il 13 maggio del 2003 a San Siro si giocava la semifinale di ritorno di Champions League fra Inter e Milan. In gol Shevchenko e Martins, rossoneri in finale.

Il 13 maggio è un giorno molto importante per la storia del Milan. Quel giorno, nel 2012, si è giocata l’ultima partita dei senatori; in realtà, si può dire che quella è stata l’ultima partita del grande Milan. Ma c’è un’altra data fondamentale, ed è quella del 2003.

A San Siro, infatti, si giocava il derby di Champions League in semifinale: Inter–Milan. Dopo lo 0-0 dell’andata, ai rossoneri bastava un pareggio con gol per riuscire ad andare in finale, dove una delle due avrebbe incontrato la Juventus di Marcello Lippi.

Nei minuti di recupero del primo tempo, Andriy Shevchenko in scivolata porta in vantaggio il Milan, sfruttando una disattenzione della difesa nerazzurra. Un gol molto pesante perché costrinse l’Inter a segnare almeno due gol per vincere.

L’impresa non riuscì. Negli ultimi minuti arrivò la rete di Martins e l’assalto finale: leggendaria la parata di Christian Abbiati su Kallon nel finale di partita. Un intervento che valse il ritorno in finale di Champions per il Diavolo.

Come andò a finire a Manchester contro la Juventus, poi, è storia.