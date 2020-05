Felipe Melo: “Montolivo spesso in campo dormiva”

Felipe Melo, in diretta Instagram, ha parlato di Riccardo Montolivo. “Recuperavo palloni ma lui dormiva“, ha detto dell’ex milanista.

Intervenuto nella diretta Instagram di Sebastian Frey, Felipe Melo ha parlato del suo anno alla Fiorentina nella stagione 2008-2009.

Il capitano di quella squadra era Riccardo Montolivo, diventato poi anche il capitano del Milan qualche anno più tardi.

I due giocavano insieme a centrocampo nel 4-2-3-1 di Cesare Prandelli che permise ai viola di togliersi delle belle soddisfazioni.

Su Montolivo il brasiliano ha detto: “Montolivo spesso dormiva in campo, anche se aveva una qualità pazzesca, io invece recuperavo i palloni per lui e gli dicevo di svegliarsi”.

Felipe Melo attacca Chiellini

Si è parlato molto di Felipe Melo in questi giorni per le critiche ricevute da Giorgio Chiellini nel suo libro. Il centrocampista brasiliano è tornato sull’argomento con la solita durezza: “Ha alzato polemiche soltanto per vendere qualche copia in più. Non deve chiedermi scusa, le cose che ha scritto restano e deve prendersi la responsabilità“.